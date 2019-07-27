В Ровно в следствии ливня произошло подтопление улиц и подвалов зданий

В результате сильного ливневого дождя в г.Ровно произошло подтопление улиц и подвалов зданий, спасатели буксировали подтопленные автомобили, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"26 июля в результате сильного ливневого дождя в г.Ровно произошло подтопление улиц и подвалов зданий. Подразделениями ГСЧС откачана вода из 71 подвала и оказана помощь в отбуксировке 43 автомобилей", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекались 21 ед. техники и 52 чел. л/с.