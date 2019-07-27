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07:20 27.07.2019

За минувшие сутки боевики не нарушали режим тишины в зоне ООС

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За минувшие сутки боевики не нарушали режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки не нарушали режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", – говорится в сводке на странице ООС в Фейсбуке в субботу утром.

"С начала текущих суток Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия… В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрел позиций ООС: неподалеку Крымского - из автоматического гранатомета.

Теги: #оос #сводка
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