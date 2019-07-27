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03:51 27.07.2019

Госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы

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Госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что считает обоснованным введение Госдепом США ограничений против ряда кубинских должностных лиц.

"Госдеп США ввел визовые ограничения для некоторых кубинских должностных лиц и других лиц, ответственных за практику эксплуатации и принуждения к труду в рамках кубинской программы зарубежных медицинских миссий. Куба должна прекратить использовать эту программу, которая помогает ей зарабатывать деньги на спинах своих граждан", - написал Помпео в своем твиттере.

Ранее в пятницу Соединенные Штаты также внесли в санкционный список против Кубы четыре юридических лица, связанных с вооруженными силами страны.

Теги: #физлица #сша #ограничения #куба
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