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02:43 27.07.2019

ЦИК обнаружила нарушения в финансовых отчетах политсил "Социальная справедливость", "Гражданская позиция", "Партия Шария" и "Движение новых сил Саакашвили"

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ЦИК обнаружила нарушения в финансовых отчетах политсил "Социальная справедливость", "Гражданская позиция", "Партия Шария" и "Движение новых сил Саакашвили"

Центральная избирательная комиссия провела анализ и обнаружила ряд нарушений избирательного закона в промежуточной финансовой отчетности партий "Гражданская позиция", "Партия Шария", "Движение новых сил Михаила Саакашвили" и "Социальная справедливость".

Как сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, ЦИК обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и передала ему материалы проведенных анализов промежуточных финансовых отчетов указанных партий.

"Решение принято в связи с тем, что при проверке промежуточных финансовых отчетов отмеченных партий, которые были утверждены постановлением ЦИК от 18 июля 2019 № 1745, Комиссия обнаружила ряд нарушений требований избирательного закона", – резюмировали в ЦМК.

Теги: #партии #финнарушения #цик
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