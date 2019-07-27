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01:34 27.07.2019

Американский "грузовик" Cargo Dragon в субботу совершит стыковку с МКС

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Американский "грузовик" Cargo Dragon в субботу совершит стыковку с МКС

Грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в субботу должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как сообщалось, ракета-носитель Falcon 9 в пятницу вывела на орбиту Земли 18-й по счету грузовой космический корабль Cargo Dragon в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению МКС. Старт был осуществлен с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

По сообщению компании SpaceX, данный корабль ранее уже дважды побывал в космосе - в апреле 2015 года и в декабре 2017 года. Таким образом, это будет уже третий полет "грузовика" SpaceX к МКС.

Он должен доставить на МКС около 2,3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции. В частности, на МКС будет доставлен американский космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt при содействии NASA. Его планируется использовать в экспериментах по 3D-печати сердечных тканей и органов.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Стыковка в субботу будет осуществляться путем захвата "грузовика" 17-метровой автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. "Ловить" корабль будет американский астронавт Ник Хейг. А процесс его непосредственной стыковки со станцией будет осуществляться по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС менее четырех недель. 20 августа он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

С 2012 по 2019 годы компания SpaceX осуществила 18 запусков грузовых кораблей Dragon к МКС. Один их окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9. Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX имеет контракт с NASA на 20 запусков "грузовика" на сумму $2 млрд.

Теги: #мкс #сша #корабль #стыковка
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