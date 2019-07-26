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21:30 26.07.2019

Иностранные наблюдатели отметили работу МВД по обеспечению безопасности в день голосования на выборах в Раду

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Иностранные наблюдатели отметили работу МВД по обеспечению безопасности в день голосования на выборах в Раду

Миссия международных наблюдателей за внеочередными выборами в Верховную Раду отметила вклад Министерства внутренних дел Украины в обеспечение безопасности на избирательных участках и процесс голосования в день голосования.

"Большое признание правоохранительным органам, а именно Министерству внутренних дел, за обеспечение безопасности на избирательных участках и обеспечение целостности процесса голосования", - цитирует пресс-служба МВД в соцсети Фейсбук официальное письмо наблюдательной миссии.

Теги: #наблюдатели #полиция
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