Иностранные наблюдатели отметили работу МВД по обеспечению безопасности в день голосования на выборах в Раду

Миссия международных наблюдателей за внеочередными выборами в Верховную Раду отметила вклад Министерства внутренних дел Украины в обеспечение безопасности на избирательных участках и процесс голосования в день голосования.

"Большое признание правоохранительным органам, а именно Министерству внутренних дел, за обеспечение безопасности на избирательных участках и обеспечение целостности процесса голосования", - цитирует пресс-служба МВД в соцсети Фейсбук официальное письмо наблюдательной миссии.