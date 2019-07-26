ЦИК приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на выборах в Раду уже от более 180 окружкомов

Центральна избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду уже 183 окружных избирательных комиссий (ОИК).

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании в пятницу Центризбирком принял оригинальные протоколы об итогах голосования 67 окружкомов.

"Таким образом, по состоянию на 26 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 183 округов", - сказано в сообщении.