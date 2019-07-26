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20:22 26.07.2019

ЦИК приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на выборах в Раду уже от более 180 окружкомов

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ЦИК приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на выборах в Раду уже от более 180 окружкомов

Центральна избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду уже 183 окружных избирательных комиссий (ОИК).

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании в пятницу Центризбирком принял оригинальные протоколы об итогах голосования 67 окружкомов.

"Таким образом, по состоянию на 26 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 183 округов", - сказано в сообщении.

Теги: #цик #протоколы #выборы #оик
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