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19:31 26.07.2019

Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС на Донбассе и КПВВ "Станица Луганская" – пресс-центр

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Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС на Донбассе и КПВВ "Станица Луганская" – пресс-центр

В пятницу, 26 июля, делегация США во главе с специальным представителем Государственного департамента по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Во время визита господин Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским. В частности, состоялся брифинг Командующего ОС по текущей ситуации с безопасностью в районе проведения ООС. Также, делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями", - сообщает в пятницу вечером пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #сша #донбасс #поездка #волкер
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