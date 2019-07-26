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19:19 26.07.2019

Правоохранители готовы обеспечить на должном уровне правопорядок во время крестного хода по случаю годовщины крещения Киевской Руси – Яровой

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Правоохранители готовы обеспечить на должном уровне правопорядок во время крестного хода по случаю годовщины крещения Киевской Руси – Яровой

В Киеве в пятницу состоялось инструктивное совещание по обеспечению мер безопасности и правопорядка во время крестного хода 27 и 28 июля.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, в мероприятии участвовали первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, начальник столичной полиции Андрей Крищенко, руководство Национальной гвардии Украины, патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности Украины. В частности внимание присутствующих сосредоточили на пристальной и слаженной работе силовых ведомств и профильных служб.

По случаю 1031-летия крещения Киевской Руси в центральной части города пройдут мероприятия с участием большого количества граждан. Поэтому с целью недопущения нарушений общественного порядка планируется увеличить количество полицейских нарядов, которые будут следить за правопорядком в ходе религиозной ходы верующих.

"Эти меры достаточно мощные, учитывая количество приезжих паломников. Нами проведена необходимая превентивная работа, которая нацелена на высокий уровень защиты и охраны жизни и законных интересов граждан. Сотрудники правоохранительных ведомств во время крестного хода будут работать в усиленном режиме. Мы привлекаем достаточное количество работников полиции диалога, которые будут противодействовать возникновению кризисных ситуаций и на местах решать конфликты. Поэтому подчеркиваю готовность представителей всех профильных служб обеспечить правопорядок на должном уровне", - отметил Яровой.

В эти дни столичная полиция усилит патрулирование в местах активного скопления людей, на остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена. Достаточное количество полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины будет нести службу в местах сбора верующих, чтобы сразу реагировать на любые нарушения и провокации:

"Еще до начала и во время акции маршрут движения участников будет обследоваться специалистами взрывотехнической службы и кинологами со специальными поисковыми собаками. Также увеличено количество нарядов групп быстрого реагирования, следственно-оперативных групп, которые немедленно будут реагировать на правонарушения. Дополнительно участников мероприятия будут проверять на фильтрационных пунктах, чтобы не допустить проноса запрещенных предметов", - отметил начальник Главного управления Нацполиции в г.Киеве.

В помещении столичного главка в круглосуточном режиме работает ситуационный центр, который будет координировать действия правоохранительных органов и осуществлять контроль за публичной безопасностью граждан во время религиозного мероприятия.

"Мы обращаемся к киевлянам и гостям столицы, которые будут принимать участие в ходе, не нарушать общепринятые правила поведения и придерживаться законных требований полицейских. Кроме того, просьба с пониманием относиться к усиленным превентивным мерам, поскольку это делается для безопасности граждан, - добавил Крищенко.

Теги: #безопасность #мвд #крестный_ход
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