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19:10 26.07.2019

Аваков и Дюмон согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины

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Аваков и Дюмон согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон встретилась с главой украинского Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым, в ходе которой стороны подвели итоги совместной работы и согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины.

"Последняя встреча в Киеве с Арсеном Аваковым: отметила вклад МВД Украины в надлежащее проведение кампании и голосования, подвели итоги совместной работы, согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины. Как всегда очень содержательно + по-особенному эмоционально и искренне. Спасибо за все, господин министр!", - написала Дюмон в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.

Теги: #дюмон #встреча #аваков
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