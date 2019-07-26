Аваков и Дюмон согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон встретилась с главой украинского Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым, в ходе которой стороны подвели итоги совместной работы и согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины.

"Последняя встреча в Киеве с Арсеном Аваковым: отметила вклад МВД Украины в надлежащее проведение кампании и голосования, подвели итоги совместной работы, согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины. Как всегда очень содержательно + по-особенному эмоционально и искренне. Спасибо за все, господин министр!", - написала Дюмон в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.