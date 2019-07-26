Окружной админсуд Киева заявляет о блокировании работы со стороны НАБУ и Генпрокуратуры

Окружной административный суд Киева заявляет о блокировании его работы со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Генеральной прокуратуры Украины.

"Сегодня, 26 июля 2019 года, работники НАБУ и Генпрокуратуры осуществляют грубое неправомерное вмешательство в работу Окружного административного суда Киева: проводятся обыски в кабинетах судей, канцелярии, других помещениях, происходит изъятие оргтехники и документов, что делает невозможным проведение судебных заседаний, приема и регистраций входящих документов от посетителей суда", - сообщает пресс-служба ОАСК на странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

В суде сообщают, что следственные действия проводятся на основании постановления Деснянского райсуда Чернигова с нарушением территориальной подсудности дела.

"Ходатайство о проведении обыска было подано следственным управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в суд, который находится в Чернигове. Кроме того, следует отметить, что указанное структурное подразделение Генпрокуратуры было создано для расследований дел Майдана под руководством Горбатюка, а вопрос возможных правонарушений со стороны судей не относится к сфере компетенции этого управления", - сказано в сообщении.

В ОАСК утверждают, что постановление на проведение обысков в Окружном админсуде Киева выдано судьей Деснянского райсуда Чернигова по уголовному делу 2014 года и касается дел, которые были открыты в 2019 году.

Как сообщили в Окружном админсуде, с устных сообщений сотрудников НАБУ и Генпрокуратуры стало известно, что одной из причин обысков является дело о полномочиях членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которое находится в производстве Окружного админсуда Киева. "Неправомерные действия со стороны ГПУ и НАБУ свидетельствуют о попытках давления на судей и их дискредитации", - сказано в сообщении.

"Обыски продолжаются более шести часов, судьи и работники аппарата суда остаются заблокированными, связи с ними нет", - сказано в сообщении.

В ОАСК также заявляют, что запланированный ранее брифинг относительно сложившейся ситуации сорвался из-за того, что судьи физически не могли выйти к журналистам.

"Когда будет возобновлена работа суда, пока неизвестно", - добавили в ОАСК.

Ранее в это день детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении Окружного админсуда Киева. Как сообщило НАБУ, обыски проходят в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.