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18:12 26.07.2019

Данилюк пригласил членов Американской торговой палаты к разработке стратегии нацбезопасности

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Данилюк пригласил членов Американской торговой палаты к разработке стратегии нацбезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк пригласил членов Американской торговой палаты (АСС) в Украине принять участие в разработке новой стратегии национальной безопасности, сообщается на сайте СНБО.

"Кто, как не бизнесмены, знают, что нужно для экономики. Ваше мнение имеет важное значение", - сказал Данилюк во время выступления на "круглом столе" с представителями компаний-членов Американской торговой палаты.

Секретарь СНБО отметил, что благоприятный бизнес-климат является обязательным условием поступательного развития отечественной экономики.

Данилюк также подчеркнул, что среди приоритетов – вопрос энергобезопасности, в частности, газоснабжения.

По его словам, Украины заинтересована в продолжении транзита по европейским правилам.

Теги: #снбо #данилюк #асс
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