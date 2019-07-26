На Харьковщине предотвращен вывоз в РФ товаров военного назначения - СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими Госпогранслужбы и сотрудниками Харьковской таможни ГФС Украины под процессуальным руководством прокуратуры области не допустили незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Харьковской области незаконно приобрел комплектующие к авиатехнике. Мужчина планировал вывезти военное оборудование за границу без оформления необходимых разрешительных документов.

"Правоохранители задержали злоумышленника на харьковском железнодорожном вокзале во время таможенного контроля. Среди личных вещей мужчины обнаружены запчасти к топливно-регулирующего оборудования авиаприборов. По заключению специалистов, указанные устройства предназначены для ремонта военных и военно-транспортных вертолетов Ми-8, Ми-24 и относятся к категории товаров военного назначения, международная передача которых может осуществляться только при наличии соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, военно-техническое сотрудничество Украины с Россией прекращено с августа 2014 указом президента Украины и решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Следователи УСБУ в Харьковской области начали уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.