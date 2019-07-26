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16:26 26.07.2019

Задержана предполагаемая участница схемы расхищения природного газа, по которой разыскивают нардепа Онищенко

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Задержана предполагаемая участница схемы расхищения природного газа, по которой разыскивают нардепа Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд ходатайство о применении меры пресечения в отношении предполагаемой участницы дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа.

"25 июля 2019 в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации по расхищению природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", - сообщает пресс-служба САП в соцсети Facebook в пятницу.

Как отмечается, указанное лицо подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП направили в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

Как сообщалось, досудебное расследование факта хищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству причинены убытки на сумму около 3 млрд грн, было начато НАБУ в декабре 2015 года. Установлена вероятная причастность к совершению преступлений 27 лиц.

В целом следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 лиц. Среди них - двое близких людей, исполнявших роль соорганизаторов, остальные - сотрудники "Укргазвыдобування", юрист, финансисты, руководители компаний и т. п.

Восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виноватости. Расследование роли еще 12 лиц также завершено: обвинительные акты в их отношении направлен в суд. Семь подозреваемых, в том числе нардеп Александр Онищенко, находятся в розыске.

Как сообщалось, директор НАБУ Артем Сытник 8 февраля 2019 года сообщил о завершении расследования в отношении Онищенко в рамках дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа. По его словам, в ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

Теги: #задержание #набу #коррупция #сап #укргазвыдобування #онищенко
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