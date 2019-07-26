Ни Кличко, ни его представители не пришли в ГБР для дачи свидетельских показаний – Труба

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет, что мэр Киева Виталий Кличко не прибыл в пятницу в Бюро для дачи свидетельских показаний по делу, касающемуся земельных махинаций.

"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР. Напомню, мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в г.Киеве", - написал Труба в своем микроблоге в соцсети Telegram в пятницу.

В святи с этим, по его словам, Кличко будет направлена повестка на повторный допрос "Будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию", - написал Труба.

Ранее на пресс-конференции в пятницу Кличко сообщил, что не пойдет на допрос в ГБР, а его интересы там будет представлять адвокат.