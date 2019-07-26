Добкин повторно вызван на допрос по делу о покушении на Януковича

Народный депутат Украины Михаил Добкин вновь вызван на допрос в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры в Киеве.

"Вам необходимо явиться 5 августа 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул.Борисоглебская, 18, каб.211 (тел.200-70-82) для допроса в уголовном производстве №42015000000001067 от 29.05.2015 года", - говорится в тексте повестки, опубликованной на сайте Генпрокуратуры в пятницу.

Как следует из судебных решений, опубликованных в Едином госреестре судебных решений, уголовное производство с таким номером было начато Генпрокуратурой 29 мая 2015 года во исполнение постановления Печерского районного суда г.Киева от 17 марта 2015 года "по факту совершения неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства бывшего Президента Украины" Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года. Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на сайте Генпрокуратуры была опубликована повестка, согласно которой Добкин был вызвал в управление спецрасследований на допрос по этому же делу в качестве свидетеля на 11:00 25 июля.

Как известно, в бытность Виктора Януковича президентом Украины Добкин возглавлял Харьковскую область. 22 февраля 2014 года в Харькове прошел съезд депутатов всех уровней юго-востока Украины, в котором, как ожидалось, должен был принять участие Янукович. Но он на съезд не приехал. Позднее Добкин заявлял, что отговорил Януковича от участия в съезде.

"Его приезд в Харьков был неожиданный. Он позвонил, сказал, что едет. Даже передовая группа, которая обеспечивает приезд президента, не успевала приехать в Харьков. И рассматривалась его возможность участвовать в этом съезде, но я настоял на том, что у него нет необходимости там принимать участие, он – президент всей страны, а не юго-востока, Крыма и Севастополя. Поэтому это может быть неправильно трактовано людьми", - сказал Добкин в эфире телеканала "112.Украина" в марте 2014 года.