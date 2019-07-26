Генпрокуратура в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева

Руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, что в ходе расследования дел Майдана проверялись на причастность к совершению преступлений судьи Окружного административного суда Киева, речь идёт о действующих судьях.

"Фактически происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны, в первую очередь, руководства этого суда. Но не только в рассмотрение дел, а и в деятельность других органов государственной власти, высших органов государственной власти, в том числе Конституционного суда, министерств, ведомств, судов, что, по нашей оценке, фактически составляет угрозу национальной безопасности, потому что вне судебного процесса, можно сказать в ручном режиме, принимаются решения ", - сказал Горбатюк на брифинге в пятницу.

Он указал, что Генпрокуратура совместно с НАБУ провела ряд следственных действий в Окружном административном суде Киева.

На брифинге журналистам продемонстрировали видеозапись с аудио переговоров якобы руководства ОАСК, в подтверждение слов Горбатюка.

Исходя из видеоматериалов, глава суда Павел Вовк даёт указания адвокатам и судьям решать вопросы с Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

"К плану Вовка были привлечены не только судьи Окружного админсуда, но и сотрудники ГБР", - говорится в тексте, который сопровождает видеоролик.

Указано, что неправомерные действия главы суда были направлены на приостановление квалификационного оценивания судей ВККС.