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14:26 26.07.2019

Зеленский и представители администрации США надеются, что введенный 21 июля режим прекращения огня на Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным

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Зеленский и представители администрации США надеются, что введенный 21 июля режим прекращения огня на Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

"Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины в пятницу.

В ходе встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Теги: #перемирие #сша #зеленский #оос
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