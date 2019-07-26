Денисова попросила новую главу миссии ООН по правам человека в Украине о содействии в перемещении заключенных из ОРДО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с новоназначенной главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер ситуацию на востоке Украины и связанные с конфликтом нарушения прав человека.

"Попросила содействия в перемещении заключенных из ОРДЛО на территорию Украины. Если со временно оккупированной территории Луганской области за последние полгода мне удалось переместить уже 319 человек, то оккупационная администрация т.н."ДНР" блокирует этот процесс", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам, мониторинговая миссия ООН по правам человека имеет представительство в Донецке и Луганске, а также возможность осуществлять удаленный мониторинг ситуации в Крыму, поэтому она обратилась к главе миссии с просьбой об обмене информацией. "Репрессии против крымских татар и граждан Украины, нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба - эти вопросы я особо подчеркнула… Эти дела и дела незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и Крыму я передам госпожа Богнер", - сообщила омбудсмен.

Денисова также поблагодарила Богнер "за готовность к расширению сотрудничества".