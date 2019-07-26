События

14:11 26.07.2019

АЧС обнаружена у кабанов более чем на 90% территории Латвии

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АЧС обнаружена у кабанов более чем на 90% территории Латвии

Африканская чума свиней (АЧС) к настоящему времени обнаружена у кабанов более чем на 90% территории Латвии, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), призывая свиноводов соблюдать осторожность и тщательно выполнять требования биобезопасности.

ПВС сообщает, что на этой неделе АЧС выявлена также на нескольких больших свинофермах в европейских странах - в Румынии, Болгарии, Польше и Словакии.

В этом году АЧС в Латвии обнаружена у 223 кабанов, а также на одной свиноферме в Дурбском крае.

Впервые АЧС была зарегистрирована в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов возле границы с Белоруссией.

Теги: #латвия #ачс #кабаны
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