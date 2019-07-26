События

13:53 26.07.2019

Упавший в Черновицкой области дельтаплан осуществлял пробный полет после ремонта – полиция

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 Полиция установила, что упавший в Черновицкой области дельтаплан ранее использовался для обработки полей и осуществлял пробный полет после ремонта, один из пострадавших – мастер по ремонту.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области, прибывшая на место падения дельтаплана следственно-оперативная группа выяснила, что летательный аппарат принадлежит местному предпринимателю и использовался для обработки полей. После текущего ремонта дельтаплан осуществлял пробный полет.

При падении травмы получили двое 51-летних мужчин. Один из них – мастер, который приехал из Хмельницкой области ремонтировать дельтаплан, другой - местный житель. Оба пострадавших с многочисленными травмами госпитализированы в Заставновскую районную больницу.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось, в четверг утром на приусадебный участок в с.Погореловка (Черновицкая обл.) упал дельтаплан, в котором находились два человека, их госпитализировали.

Теги: #черновицкая_область #дельтаплан #авария #крушение
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