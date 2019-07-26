События

12:50 26.07.2019

НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева

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НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и сотрудники Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК)

Как сообщается на странице НАБУ в Фейсбуке, обыски проходят в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

В Бюро указали, что на данный момент это вся информация, которую можно сообщить, ввиду необходимости сохранения тайны следствия.

На 14.00 пятницы анонсирован брифинг директора НАБУ Артема Сытника и руководителя Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка относительно расследования резонансных дел.

Окружной админсуд Киева возглавляет Павел Вовк.

 

Теги: #киев #набу #гпу #суд #обыски
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