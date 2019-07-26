Более 500 дел открыто за нарушения избирательной кампании на выборах в Раду - МВД

Полиция зарегистрировала 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду, открыто 516 уголовных производств, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тыс. административных протоколов", - сообщил Яровой на видеоселекторном совещании в пятницу, цитирует его сайт Нацполиции.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.