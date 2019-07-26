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12:36 26.07.2019

Братья Кличко подали в суд иск на телеканал "1+1" о защите чести и достоинства

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Братья Кличко подали в суд иск на телеканал "1+1" о защите чести и достоинства

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко подали иск на телеканал "1+1" и намерены защищать в суде свою честь и достоинство.

"Ни дня не проходит, чтобы один из самых рейтинговых каналов не помянул недобрым словом киевского мэра. Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я уже говорил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Я и мой брат подали иск в суд на канал "1+1", который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться и уже добрались до моего брата Владимира", - сказал Виталий Кличко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

При этом мэр Киева подчеркнул ,что "о наступлении на свободу слова здесь речь не идет".

Он отметил, что руководитель этого телеканала является не только представителем политической силы, а "его еще называют ключевым претендентом на главу Киевской городской государственной администрации". "Так вот: мне все равно на разных претендентов, их амбиции, но очернять свою репутацию я не позволю. Я много на нее работал, и буду защищаться законными методами", - сказал Кличко.

По его словам, против него развернута широкая кампания по его дискредитации: "Это и информация о каких-то надуманных производствах против меня, которые, кстати, инициируют соратники Януковича".

Кличко привел несколько примеров манипуляций, в частности, искажение информации о стоимости нового пешеходно-велосипедного моста в центре Киева и о строительстве Шулявского путепровода.

Как сообщалось, кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа", гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко отказался комментировать информацию о возможности его назначения на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Кличко в свою очередь заявил о готовности объявить досрочные выборы городского головы украинской столицы. "Если кто-то имеет желание, много слухов сейчас, что господин Ткаченко или еще кто-то – много фамилий сейчас – если есть такое желание управлять городом Киевом, нет вопросов. Давайте: идем на выборы", - сказал он.

Теги: #киев #кгга #кличко #суд
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