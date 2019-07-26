В Черновицкой области на приусадебный участок упал дельтаплан, пострадали два человека - ГСЧС

Легкомоторный летательный аппарат – дельтаплан, в котором находились два человека, упал на приусадебный участок в с.Погореловка (Черновицкая обл.), пострадавшие госпитализированы.

Как сообщается на странице Госслужбы Украины по ЧС в Фейсбуке, инцидент произошел в пятницу около 10-ти утра.

После падения дельтаплана местные жители сообщили о произошедшем в соответствующие службы.

На место прибыли врачи скорой медицинской помощи, сотрудники полиции и службы спасения.

"Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, медики госпитализировали в районную больницу. Личности пострадавших и обстоятельства падения выясняются", - сказано в сообщении ГСЧС.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.