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12:12 26.07.2019

В аэропорту Барселоны на выходных ожидают транспортного коллапса из-за забастовки

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В аэропорту Барселоны на выходных ожидают транспортного коллапса из-за забастовки

Около 1 тыс. авиарейсов могут быть отменены или отложены на выходных в Международном аэропорту Барселоны Эль-Прат из-за забастовки сотрудников крупнейшей испанской авиакомпании Iberia, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что проблема затронет как международные, так и внутренние рейсы.

В Минтрансе Испании потребовали, чтобы, несмотря на забастовку, на выходных авиакомпания осуществила как минимум 54% международных авиарейса и не менее 32% внутренних рейсов.

Сотрудники Iberia, среди которых - около 3 тыс. человек, работающих в наземной службе аэропорта Барселоны, недовольны условиями труда. В частности, они жалуются на сверхурочные часы работы и низкие зарплаты.

В заявлении авиакомпании говорится, что забастовка продлится два дня - с 27 по 28 июля. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса и по возможности перебронировать билеты на другие даты.

Международный аэропорт Барселоны Эль-Прат считается вторым по пассажирообороту в Испании.

Теги: #забастовка #авиарейсы #барселона
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