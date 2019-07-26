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11:58 26.07.2019

Моряки с задержанного в Украине российского танкера вернулись домой в Краснодар

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Моряки с задержанного в Украине российского танкера вернулись домой в Краснодар

Все члены экипажа российского танкера "Neyma", задержанного в порту Измаил Одесской области, вернулись в Краснодар, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель международной федерации транспортных рабочих (ITF).

"Все моряки вернулись домой в Краснодар", - сказал собеседник агентства.

В компании "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит судно, агентству уточнили, что моряки являются жителями Краснодарского края.

"С экипажем Nika Spirit все в порядке. Все они - 10 человек - прилетели в Краснодар, все уже направляются каждый к себе домой. Они - жители Краснодарского края. Претензий к ним у украинской стороны нет", - сказал представитель компании.

В четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который, блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit", сообщили в СБУ.

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

Теги: #рф #танкер #моряки
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