Космический грузовик Cargo Dragon вышел на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу по киевскому времени вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, который 27 июля должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ориентировочно в 01:11 кв космический корабль Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет. Затем на корабле успешно раскрылись солнечные батареи, которые обеспечат его необходимой для полета энергией, сообщило NASA.

18-й по счету запуск данного "грузовика" к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX был осуществлен с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 после старта совершила управляемую посадку на площадке на мысе Канаверал. Ранее она уже использовалась при запуске "грузовика".

Данный корабль ранее уже дважды побывал в космосе - в апреле 2015 года и в декабре 2017 года.

Он должен доставить на МКС около 2,3 тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В частности, на МКС будет доставлен американский космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt при содействии NASA. Его планируется использовать в экспериментах по 3D-печати сердечных тканей и органов. Между тем, на борту МКС уже используется космический биопечатник российской лаборатории 3D Bioprinting Solutions, на котором был проведен ряд опытов по 3D-печати живыми клетками в условиях микрогравитации.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Стыковка с МКС запланирована на 27 июля. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" 17-метровой автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. "Ловить" корабль будет американский астронавт Ник Хейг. А процесс его непосредственной стыковки со станцией будет осуществляться по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС менее четырех недель. 20 августа он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС должен был состояться еще 22 июля, однако он был дважды отложен, в том числе для тестового прожига двигателей ракеты-носителя и из-за непогоды - в районе старта наблюдался сильный ветер и дожди с грозами.

С 2012 по 2019 годы компания SpaceX осуществила 18 запусков грузовых кораблей Dragon к МКС. Один их окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9. Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX имеет контракт с NASA на 20 запусков "грузовика" на сумму $2 млрд.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американских астронавтов Кристины Кук, Ника Хейга и Эндрю Моргана, а также астронавта ESA Луки Пармитано.