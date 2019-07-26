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08:38 26.07.2019

На Донбасс проследовало 13 автомобилей с почти 190 т гуманитарного груза от ООН

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На Донбасс проследовало 13 автомобилей с почти 190 т гуманитарного груза от ООН

Гуманитарный груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 13 грузовых автомобилях (187 тонн) направился на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей через КПВВ "Новотроицкое" (Волновахский р-н), сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы общим весом 187 тонн", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой Госпогранслужбы в пятницу утром.

Теги: #гумпомощь #донбасс #оон
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