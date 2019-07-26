В водах Азовского моря зафиксированы провокационные действия со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили о фиксации в вечернее время на протяжении двух суток провокационных действий со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ.

"В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21.00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление. С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Украинские военные отметили, что сеансы освещения продолжаются по несколько минут.

"Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала", – сказано в сообщении.

По данному факту сообщено в территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.