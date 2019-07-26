События

08:29 26.07.2019

CNN сообщил о запуске Ираном баллистической ракеты

1 мин читать
CNN сообщил о запуске Ираном баллистической ракеты

Иран испытал баллистическую ракету средней дальности на фоне растущей напряженности в регионе, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, ракета Shabaab-3 была выпущена в ночь на 25 июля и пролетела около 1 тыс. километров.

Собеседник телеканала отметил, что ракета не представляла угрозы для судоходства или американских баз. Американская разведка считает, что Иран запустил Shabaab-3 в рамках повышения дальности и точности пусков.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. До этого власти Гибралтара (заморской территории Великобритании - ИФ) 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Кроме того, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. Иранцы опровергли слова Трампа.

В конце июня КСИР сообщил, что сбил американский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган - после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Теги: #сша #ракеты #иран #запуск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:50 26.07.2019
Помпео: США готовы противостоять возможному российскому вмешательству в выборы 2020

Помпео: США готовы противостоять возможному российскому вмешательству в выборы 2020

20:21 25.07.2019
Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

20:05 25.07.2019
Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

20:04 25.07.2019
Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

20:01 25.07.2019
Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

19:08 25.07.2019
Подразделение самоуправляемых автомобилей GM отложит запуск сервиса роботакси

Подразделение самоуправляемых автомобилей GM отложит запуск сервиса роботакси

18:25 25.07.2019
Посольство США в Украине призывает РФ освободить Павла Гриба и всех украинцев-политзаключенных

Посольство США в Украине призывает РФ освободить Павла Гриба и всех украинцев-политзаключенных

14:55 25.07.2019
Глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус обсудил с Волкером и Тейлором сотрудничество Украины и США в ОПК

Глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус обсудил с Волкером и Тейлором сотрудничество Украины и США в ОПК

13:04 25.07.2019
Киев должен проактивно предлагать администрации Трампа совместить предстоящий визит в Польшу с посещением Украины

Киев должен проактивно предлагать администрации Трампа совместить предстоящий визит в Польшу с посещением Украины

09:13 25.07.2019
Мейдофф попросил Трампа сократить его 150-летний тюремный срок

Мейдофф попросил Трампа сократить его 150-летний тюремный срок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбасс проследовало 13 автомобилей с почти 190 т гуманитарного груза от ООН

ГПУ: В делах Майдана сообщено о подозрении двум экс-сотрудникам суда в Киеве

Муниципальный транспорт Киева подключен к автоматизированной системе оплаты проезда

Боевики один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

Моряки задержанного в четверг в Украине российского танкера прибыли в Москву

Во Львовской области следователя полиции будут судить за $12 тыс. взятки

Еврокомиссия поддержит сельхозпроизводителей, пострадавших от рекордной жары

Прокуратура в суде требует взять под стражу подозреваемых в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия на Харьковщине

В грузинской Сванетии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС, снесли мосты, оставили жителей без воды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА