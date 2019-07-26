События

07:50 26.07.2019

Помпео: США готовы противостоять возможному российскому вмешательству в выборы 2020

2 мин читать
Помпео: США готовы противостоять возможному российскому вмешательству в выборы 2020

Госсекретарь Майк Помпео уверен, что Вашингтон сможет противостоять РФ в случае ее возможного вмешательства в президентские выборы 2020 года.

"Да", - ответил Помпео на вопрос журналиста, есть ли уверенность, что США готовы, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.

"Я не знаю, достигнем ли мы совершенства, но посмотрите. (...) У нас (нынешней администрации - ИФ) были одни (промежуточные - ИФ) выборы в 2018 году. Русские тоже намеревались вмешаться в это дело. Мы действовали довольно эффективно. У нас, конечно, были безопасные и надежные выборы, и мы уменьшили способность россиян влиять на эти выборы", - добавил глава госдепартамента США.

Он отметил, что правительство сосредоточено на предотвращении вмешательства не только России, но и Ирана, Северной Кореи, Китая.

"Любого, кто хочет испортить американские выборы", - уточнил госсекретарь.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в США были "свободные и справедливые выборы".

Ранее комитет по разведке Сената США опубликовал доклад, в котором заявил, что не выявил доказательств изменения итогов голосования на выборах 2016 года из-за "вмешательства России".

В то же время сенаторы уверены, что Москва пыталась оказать влияние на ход выборов 2016 года. "Начиная минимум с 2014 и минимум до 2017 года, российские власти предпринимали действия, нацеленные против связанной с выборами инфраструктуры, причём как в масштабах всех США, так и на региональном уровне", - говорится в документе.

Между тем, спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, во время слушаний в Конгрессе США заявил, что Москва попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году.

"Они делают это, пока мы сидим здесь. И они собираются сделать это на наших следующих выборах", - сказал спецпрокурор законодателям.

Теги: #помпео #рф #выборы #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:29 26.07.2019
CNN сообщил о запуске Ираном баллистической ракеты

CNN сообщил о запуске Ираном баллистической ракеты

06:17 26.07.2019
Моряки задержанного в четверг в Украине российского танкера прибыли в Москву

Моряки задержанного в четверг в Украине российского танкера прибыли в Москву

23:45 25.07.2019
В ООН призвали РФ и Украину не допустить эскалации напряженности в Черном море

В ООН призвали РФ и Украину не допустить эскалации напряженности в Черном море

22:59 25.07.2019
"Слуга народа" указывает на проблемы с подведением итогов выборов в ряде округов и намерена добиться пересчета голосов

"Слуга народа" указывает на проблемы с подведением итогов выборов в ряде округов и намерена добиться пересчета голосов

20:21 25.07.2019
Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

20:18 25.07.2019
Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

20:05 25.07.2019
Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

20:04 25.07.2019
Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

20:01 25.07.2019
Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

19:08 25.07.2019
Подразделение самоуправляемых автомобилей GM отложит запуск сервиса роботакси

Подразделение самоуправляемых автомобилей GM отложит запуск сервиса роботакси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбасс проследовало 13 автомобилей с почти 190 т гуманитарного груза от ООН

ГПУ: В делах Майдана сообщено о подозрении двум экс-сотрудникам суда в Киеве

Муниципальный транспорт Киева подключен к автоматизированной системе оплаты проезда

Боевики один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

Во Львовской области следователя полиции будут судить за $12 тыс. взятки

Еврокомиссия поддержит сельхозпроизводителей, пострадавших от рекордной жары

Прокуратура в суде требует взять под стражу подозреваемых в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия на Харьковщине

В грузинской Сванетии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС, снесли мосты, оставили жителей без воды

Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon стартовала к МКС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА