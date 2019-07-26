Боевики один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сводке на странице ООС в Фейсбуке в пятницу утром.

С начала текущих суток обстрелов позиции ООС не зафиксировано.