На выходных 27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, сообщает официальный портал Киева.

"28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Киевской Руси, Киев будет отмечать День крещения Киевской Руси-Украины". В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных этой годовщине, распоряжением КГГА №1312 предусмотрено ограничение дорожного движения в центре столицы", – сказано в сообщении на портале.

В частности, ограничения движения всех видов транспортных средств предусмотрены 27 июля с 6:00 до 16:30 - на ул.Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул.Крещатик (от ул.Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул.Михаила Грушевского), ул.Михаила Грушевского, ул.Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул.Лаврской (от площади Славы до ул.Цитадельной).

28 июля с 11:00 до 13:30 - Владимирским проездом (на отрезке от Софийской площади к Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

В информации отмечается, что соответствующие изменения произойдут с учетом: обращения Канцелярии Киевской митрополии Украинской Православной Церкви о проведении 27 июля с 11:00 до 16:30 торжественного молебна на Владимирской горке и крестного хода по маршруту: Владимирская горка - ул.Трехсвятительская - Европейская площадь - ул.Грушевского - ул.Мазепы - ул.Лаврская; по инициативе Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований о проведении 27-28 июля с 8:00 до 20:00 культурно-художественного проекта "Духовное лучи" на территории Печерского ландшафтного парка (Певческое поле); обращения Управления Киевской митрополии Православной Церкви Украины о проведении 28 июля с 11:00 до 13:30 торжественного молебна на Владимирской горке и крестного хода по маршруту: Софийская площадь - Владимирская горка; по инициативе общественной организации "Общественное движение "Почайна" о проведении 28 июля с 8:00 до 20:00 массового мероприятия - празднования крещения Киевской Руси-Украины в рамках исторического фестиваля "Живи, речка" на берегу озера Иорданского (ул.Иорданская 1).