События

06:17 26.07.2019

Моряки задержанного в четверг в Украине российского танкера прибыли в Москву

1 мин читать

Члены экипажа российского танкера "Neyma", задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Теги: #рф #украина #молдова #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:45 25.07.2019
В ООН призвали РФ и Украину не допустить эскалации напряженности в Черном море

В ООН призвали РФ и Украину не допустить эскалации напряженности в Черном море

21:23 25.07.2019
Климкин считает невозможным соглашение с Путиным по Донбассу

Климкин считает невозможным соглашение с Путиным по Донбассу

20:21 25.07.2019
Союз химиков Украины предлагает ввести квоты на импорт удобрений

Союз химиков Украины предлагает ввести квоты на импорт удобрений

20:18 25.07.2019
Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

20:05 25.07.2019
Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

19:31 25.07.2019
Российские моряки с танкера Neyma уже в Молдове – Москалькова

Российские моряки с танкера Neyma уже в Молдове – Москалькова

19:24 25.07.2019
ПриватБанк подтверждает наличие решений по спору с держателями еврооблигаций, но отмечает их частичность

ПриватБанк подтверждает наличие решений по спору с держателями еврооблигаций, но отмечает их частичность

18:25 25.07.2019
Посольство США в Украине призывает РФ освободить Павла Гриба и всех украинцев-политзаключенных

Посольство США в Украине призывает РФ освободить Павла Гриба и всех украинцев-политзаключенных

18:11 25.07.2019
Facebook перед выборами удалил почти 150 управляемых из России антиукраинских аккаунтов, страниц и групп

Facebook перед выборами удалил почти 150 управляемых из России антиукраинских аккаунтов, страниц и групп

18:08 25.07.2019
Ощадбанк не получал документы об обжаловании РФ решения международного арбитража о компенсации убытков банка из-за аннексии Крыма

Ощадбанк не получал документы об обжаловании РФ решения международного арбитража о компенсации убытков банка из-за аннексии Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

Во Львовской области следователя полиции будут судить за $12 тыс. взятки

Еврокомиссия поддержит сельхозпроизводителей, пострадавших от рекордной жары

Прокуратура в суде требует взять под стражу подозреваемых в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия на Харьковщине

В грузинской Сванетии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС, снесли мосты, оставили жителей без воды

Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon стартовала к МКС

Палестина объявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем

Участник инцидента у ГБР записал видеообращение: Это был мой демарш

Холодницкий надеется, что в новой Раде не будут покупать голоса нардепов

Холодницкий ожидает от Рады-9 усиления независимости антикоррупционных органов, что не смог сделать предыдущий созыв

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА