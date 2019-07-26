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05:07 26.07.2019

Во Львовской области следователя полиции будут судить за $12 тыс. взятки

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Во Львовской области следователя полиции будут судить за $12 тыс. взятки

Прокуратура Львовской области направила в суд обвинительный акт относительно следователя Червоноградского отдела полиции, обвиняемого в получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, следователь вымогал и получил $12 тыс. у жительницы Червонограда за содействие в не привлечении ее к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и был задержан сотрудниками СБУ.

Относительно полицейского открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет и конфискацию имущества.

Теги: #взятка #львовская #полицейский
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