Еврокомиссия поддержит сельхозпроизводителей, пострадавших от рекордной жары

Европейская комиссия (ЕК) сообщила в четверг, что из-за наступления в ряде стран ЕС рекордной жары и связанной с ней засухи Брюссель предоставит дополнительную помощь сельхозпроизводителям.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган сообщил, что помощь будет заключаться в увеличении авансов по субсидированию сельскохозяйственного сектора и послаблений ряда правил озеленения. Например, сельскохозяйственный скот могут допустить на территории, которые в обычное время запрещены для выпаса.

В четверг телеканал RTBF сообщил, что в Бельгии в ряде мест произошло возгорание полей, так как солома в условиях рекордной жары стала вспыхивать от малейшей искры.

Беспрецедентная жара приносит проблемы и транспортной отрасли. Второй день подряд на железных дорогах Бельгии из-за высокой температуры встают поезда. В четверг состав международного скоростного поезда "Талис" оказался заблокированным между Брюсселем и Мехеленом. Компания приостановила продажу билетов на свои поезда.

В стране в четверг были установлены температурные рекорды, например, 40,7 градуса во Фландрии и 39,7 градуса в Брюсселе.