Прокуратура в суде требует взять под стражу подозреваемых в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия на Харьковщине

Прокуратура Харьковской области направила в Киевский районный суд города ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 46 подозреваемым в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк" в с.Губщина.

"Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15 ч.1 ст.294, ч.3 ст.15 ч.2 ст.27 ч.2 ст.206-2 (покушение на участие в массовых беспорядках, покушение на соучастие в незаконном завладении имуществом предприятия) УК Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, попытка захватить сельхозпредприятие "Маяк" произошла 23 июля около 23:00, но была пресечена правоохранителями.

Полиция задержала 46 человек, среди которых - граждане Российской Федерации и жители временно оккупированных территорий. У задержанных были обнаружены и изъяты 3 дымовые шашки, 4 газовых баллончика, 3 фонарики-шокера, охотничий, раскладной, а также кухонные ножи и тому подобное.

Сейчас по заявлению руководителя указанного сельхозпредприятия в Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о совершении мошенничества и подделке документов с целью незаконного завладения имуществом (ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 УК Украины).