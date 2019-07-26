События

02:41 26.07.2019

Прокуратура в суде требует взять под стражу подозреваемых в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия на Харьковщине

1 мин читать
Прокуратура в суде требует взять под стражу подозреваемых в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия на Харьковщине

Прокуратура Харьковской области направила в Киевский районный суд города ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 46 подозреваемым в попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк" в с.Губщина.

"Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15 ч.1 ст.294, ч.3 ст.15 ч.2 ст.27 ч.2 ст.206-2 (покушение на участие в массовых беспорядках, покушение на соучастие в незаконном завладении имуществом предприятия) УК Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, попытка захватить сельхозпредприятие "Маяк" произошла 23 июля около 23:00, но была пресечена правоохранителями.

Полиция задержала 46 человек, среди которых - граждане Российской Федерации и жители временно оккупированных территорий. У задержанных были обнаружены и изъяты 3 дымовые шашки, 4 газовых баллончика, 3 фонарики-шокера, охотничий, раскладной, а также кухонные ножи и тому подобное.

Сейчас по заявлению руководителя указанного сельхозпредприятия в Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о совершении мошенничества и подделке документов с целью незаконного завладения имуществом (ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 УК Украины).

Теги: #прокуратура #рейдерство #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:09 25.07.2019
СБУ и прокуратура выявили незаконный сбыт лесоматериалов чиновниками Лазещинского лесничества в Закарпатской области

СБУ и прокуратура выявили незаконный сбыт лесоматериалов чиновниками Лазещинского лесничества в Закарпатской области

11:14 25.07.2019
Прокуратура Киева объявила подозрение двум работникам психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве

Прокуратура Киева объявила подозрение двум работникам психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве

21:07 24.07.2019
Действия прокуратуры Украины при экстрадиционных проверках по запросу Москвы противоречат позиции о политическом преследовании украинцев в РФ - правозащитники

Действия прокуратуры Украины при экстрадиционных проверках по запросу Москвы противоречат позиции о политическом преследовании украинцев в РФ - правозащитники

17:25 24.07.2019
В Харькове пресечена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали 19 человек

В Харькове пресечена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали 19 человек

10:29 24.07.2019
На Харьковщине пресечена попытка рейдерского захвата сельхозпредприятия

На Харьковщине пресечена попытка рейдерского захвата сельхозпредприятия

04:11 24.07.2019
Начальник таможенного поста на Черниговщине задержан во время получения взятки - прокуратура

Начальник таможенного поста на Черниговщине задержан во время получения взятки - прокуратура

16:54 23.07.2019
Прокуратура АРК расследует факты злоупотребления чиновников при обустройстве админграницы с Крымом

Прокуратура АРК расследует факты злоупотребления чиновников при обустройстве админграницы с Крымом

16:40 23.07.2019
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, пытавшемуся утопить в Русановском канале незнакомую женщину

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, пытавшемуся утопить в Русановском канале незнакомую женщину

13:00 23.07.2019
Практика правоохранительных органов стимулирует безнаказанность рейдеров

Практика правоохранительных органов стимулирует безнаказанность рейдеров

10:04 23.07.2019
Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении мужчины, "минировавшего" на Пасху религиозные учреждения столицы

Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении мужчины, "минировавшего" на Пасху религиозные учреждения столицы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия поддержит сельхозпроизводителей, пострадавших от рекордной жары

В грузинской Сванетии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС, снесли мосты, оставили жителей без воды

Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon стартовала к МКС

Палестина объявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем

Участник инцидента у ГБР записал видеообращение: Это был мой демарш

В ООН призвали РФ и Украину не допустить эскалации напряженности в Черном море

Холодницкий надеется, что в новой Раде не будут покупать голоса нардепов

Холодницкий ожидает от Рады-9 усиления независимости антикоррупционных органов, что не смог сделать предыдущий созыв

Климкин считает невозможным соглашение с Путиным по Донбассу

Полиция Киева открыло дело по факту событий возле здания ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА