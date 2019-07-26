Палестина объявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в четверг объявил, что руководство ПНА решило приостановить действие всех соглашений с Израилем, сообщает межарабское издание "Аш-Шарк аль-Аусат".

"Мы протягиваем наши руки миру, но мы не сдадимся перед мерами, к которым прибегают оккупанты", - сказал Аббас, выступая в городе Рамаллахе на Западном берегу реки Иордан.

Верховный суд Израиля в июне признал незаконным строительство палестинцами населенных пунктов в районе Вади-аль-Хуммус на юго-востоке Иерусалима и постановил снести постройки. Жителям этих населенных пунктов предложили самим демонтировать жилища до 19 июля. После того, как срок истек, власти Израиля приступили к сносу зданий.

На этой неделе пять стран-членов СБ ООН - Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и Франция - осудили снос палестинских построек в Восточном Иерусалиме.