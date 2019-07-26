События

00:38 26.07.2019

Участник инцидента у ГБР записал видеообращение: Это был мой демарш

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Участник инцидента у ГБР записал видеообращение: Это был мой демарш

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев записал видеообращение, в котором объяснил свои действия под зданием Государственного бюро расследований, когда оттуда вышел пятый президент Петр Порошенко, как демарш.

"Я родом из Санкт-Петербурга. В 2014 году приехал воевать за независимость Украины. Сегодня, купив в темпе четыре бронежилета, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко, я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или своего сыночка, который якобы воевал в Краматорске и испытал его", – заявил Макеев в видеообращении, которое разместил в четверг вечером на своей странице в Фейсбук.

Макеев подчеркнул, что поскольку охрана Порошенко не пропустила его к экс-президенту, угрожая оружием, он решил действовать более кардинально.

Ветеран отметил, что "хотел отомстить" Порошенко за нереализованное на протяжении пяти лет обещание экс-главы государства относительно предоставления иностранным добровольцам украинского гражданства "вместо этого запустив их по девяти кругах бюрократического ада".

Также Макеев опроверг информацию о якобы попытке совершить покушение на Порошенко.

"Я не для того рисковал жизнью на Донбассе, чтобы внутри мирного города Киева совершать подобное (покушение – ИФ). Я считаю, что нельзя на Вас совершать покушение. На Вашу жизнь, здоровье и что либо", – заявил он.

"Это был мой демарш", – резюмировал ветеран полка "Азов".

Как сообщалось, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Полиция Киева открыла дело по факту событий возле здания ГБР. В Единый реестр досудебных расследований оно внесено по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Правоохранители устанавливают всех участников инцидента

Теги: #гбр #инцидент #видеообращение
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