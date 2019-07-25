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23:45 25.07.2019

В ООН призвали РФ и Украину не допустить эскалации напряженности в Черном море

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В ООН призвали РФ и Украину не допустить эскалации напряженности в Черном море

ООН призывает Россию и Украину проявить сдержанность и избегать эскалации в Черном море, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя инцидент с задержанием СБУ российского танкера.

"Мы вновь призываем воздерживаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право", - сказал он в четверг журналистам.

При этом Хак отметил, что в ООН "подчеркивают необходимость избегать любой эскалации".

Ранее в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил Одесской области российского танкера Neyma, который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на Nika Spirit.

Позже стало известно, что экипаж - российские моряки - отпущены, тогда как судно остается в Измаиле.

Следствие не зафиксировало нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

"Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям", - сообщили в пресс-центре СБУ.

Теги: #рф #украина #призыв #оон
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