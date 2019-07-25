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21:39 25.07.2019

Холодницкий надеется, что в новой Раде не будут покупать голоса нардепов

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Холодницкий надеется, что в новой Раде не будут покупать голоса нардепов

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется, что большинство в Верховной Раде из одной фракции будет способствовать преодолению политической коррупции.

"Я надеюсь, что наличие большинства в парламенте одной партии, которую народ избрал на демократических выборах, будет способствовать тому, что снизиться почти до ноля политическая коррупция, не будет договорняков за голосование за законы, не будет перекупки депутатов за те или иные голосования или вхождение во фракции. Это то, что называется политической коррупцией», - сказал он в эфире канала "Прямой" в четверг вечером.

"И я надеюсь, что в новом парламенте ее не будет. Надежды такие по состоянию на сейчас есть", - добавил он.

Теги: #рада #сап #голоса #коррупция
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