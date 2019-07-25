Климкин считает невозможным соглашение с Путиным по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно разрешения конфликта на Донбассе.

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было ", - сказал Климкин на публичном обсуждении деятельности МИД с ветеранами в четверг в Киеве.

При этом дипломат отметил, что нынешнее руководство РФ стремиться навязать мысль о федерализации Украины, как о реалистичном сценарии разрешения конфликта.

Климкин же уверен, что федерализация станет концом для украинского государства.