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21:23 25.07.2019

Климкин считает невозможным соглашение с Путиным по Донбассу

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Климкин считает невозможным соглашение с Путиным по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно разрешения конфликта на Донбассе.

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было ", - сказал Климкин на публичном обсуждении деятельности МИД с ветеранами в четверг в Киеве.

При этом дипломат отметил, что нынешнее руководство РФ стремиться навязать мысль о федерализации Украины, как о реалистичном сценарии разрешения конфликта.

Климкин же уверен, что федерализация станет концом для украинского государства.

Теги: #россия #украина #донбасс #климкин
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