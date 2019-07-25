События

21:14 25.07.2019

Полиция Киева открыло дело по факту событий возле здания ГБР

1 мин читать
Полиция Киева открыло дело по факту событий возле здания ГБР

В отделе коммуникаций полиции Киева сообщили о начале уголовного производства по факту событий возле здания Государственного бюро расследований, которые произошли после допроса пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников инцидента", – сказано в сообщении в четверг вечером.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщалось, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Теги: #гбр #порошенко #производство #инцидент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:15 25.07.2019
Полиция Киева открыло дело по факту событий возле здания ГБР

Полиция Киева открыло дело по факту событий возле здания ГБР

19:52 25.07.2019
Порошенко и Волкер обсудили вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО

Порошенко и Волкер обсудили вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО

18:38 25.07.2019
В полицию не обращались из-за инцидента с Порошенко возле ГБР

В полицию не обращались из-за инцидента с Порошенко возле ГБР

18:11 25.07.2019
Инцидентом с Порошенко возле ГБР займется Нацполиция, Бюро готово предоставить видео

Инцидентом с Порошенко возле ГБР займется Нацполиция, Бюро готово предоставить видео

18:10 25.07.2019
Порошенко допрошен в ГБР как свидетель и получил повестку на следующей допрос, будут и другие следственные действия

Порошенко допрошен в ГБР как свидетель и получил повестку на следующей допрос, будут и другие следственные действия

17:52 25.07.2019
Директор ГБР анонсировал другие допросы Порошенко

Директор ГБР анонсировал другие допросы Порошенко

17:37 25.07.2019
Порошенко сообщил, что в ГБР давал пояснения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском"

Порошенко сообщил, что в ГБР давал пояснения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском"

17:28 25.07.2019
Порошенко допускает, что материалы из ГБР попадают в РФ

Порошенко допускает, что материалы из ГБР попадают в РФ

15:37 25.07.2019
Я не позволю дискредитировать Украину - Порошенко перед допросом в ГБР

Я не позволю дискредитировать Украину - Порошенко перед допросом в ГБР

19:23 24.07.2019
В ГБР пока не видели документа о возобновлении следствия о захвате власти Порошенко

В ГБР пока не видели документа о возобновлении следствия о захвате власти Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Холодницкий надеется, что в новой Раде не будут покупать голоса нардепов

Холодницкий ожидает от Рады-9 усиления независимости антикоррупционных органов, что не смог сделать предыдущий созыв

Климкин считает невозможным соглашение с Путиным по Донбассу

Полторы сотни нелегалов погибли при кораблекрушении у берегов Ливии

В Нежине возник пожар в складском помещении на жиркомбинате - ГСЧС

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Экипаж танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, оснований для задержания российских моряков не было – СБУ

Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА