События

20:57 25.07.2019

Полторы сотни нелегалов погибли при кораблекрушении у берегов Ливии

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По меньшей мере 150 человек могли утонуть при кораблекрушении у ливийского побережья, сообщило в четверг британское издание The Independent со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По данным УВКБ ООН, еще 150 человек были спасены сотрудниками береговой охраны и местными рыбаками и доставлены в Ливию.

Сообщается, что судно вышло из города Хомс, который находится в 120 км к востоку от Триполи. На борту находилось около 300 пассажиров.

Причина происшествия не сообщается.

Вероятно, это крушение может стать самым крупным в Средиземном море за этот год.

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Интерфакс-Украина
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