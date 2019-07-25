Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины в четверг, об этом шла речь в ходе телефонного разговора Зеленского с Трампом по итогам прошедших досрочных выборов в Верховную Раду Украины.