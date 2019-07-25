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20:05 25.07.2019

Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

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Президенты Украины и США предметно обсудят вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США

Президенты Украины и США Владимир Зеленский  и Дональд Трамп договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины в четверг, об этом шла речь в ходе телефонного разговора Зеленского с Трампом по итогам прошедших досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Теги: #сша #зеленский #трамп #украина #визит
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