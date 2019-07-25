Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в ходе телефонного разговора поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку территориальной целостности Украины со стороны США, а также за готовность поддержать программу украинских реформ.

"Отлично поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Благодарен за постоянную поддержку США нашего суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за готовность США поддержать амбициозную программу реформ в нашей стране", - написал Зеленский в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.