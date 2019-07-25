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20:21 25.07.2019

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

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Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в ходе телефонного разговора поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку территориальной целостности Украины со стороны США, а также за готовность поддержать программу украинских реформ.

"Отлично поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Благодарен за постоянную поддержку США нашего суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за готовность США поддержать амбициозную программу реформ в нашей стране", - написал Зеленский в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

Теги: #сша #президенты #суверенитет #реформы
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