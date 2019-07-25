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20:04 25.07.2019

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

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Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

Президент США Дональд Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет в скорейшем времени улучшить имидж Украины и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины в четверг, об этом лидер США сказал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам прошедших досрочных выборов в Верховную Раду.

Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США

Теги: #сша #президенты #выборы
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Интерфакс-Украина
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