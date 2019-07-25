Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам - "Команда Зеленского"

Электронный документ, сгенерированный системой е-архива Украины в формате ASiC и подписанный с помощью MobileID на базе ECDSA, прошел тестирование на соответствие форматам ЕС.

"На практике это означает, что Украина полностью нормативно и технологически имплементировала требования ЕС к электронным документам", - сообщается на странице "Команды Зеленского" в Facebook.

В сообщении отмечается, что Украина "стала еще на шаг ближе к цифровой Европе".

"Электронное управление это не только публичные вещи, но и сложная нормативно-техническая работа в бэк-офисе", - указали в "Команде Зеленского".