События

19:14 25.07.2019

Боевики с полуночи один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб

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Боевики с полуночи один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций объединенных сил: неподалеку Причепиловки с направления Желобка - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

В то же время с начала суток Вооруженные силы Украины соблюдали режим прекращения огня.

Теги: #оос #сводка
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